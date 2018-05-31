The Washington Post: Операцией с Бабченко украинские спецслужбы опустились до уровня российских

СБУ нарушила табу и провернула масштабный троллинг-сюрприз.

Украинские спецслужбы потроллили российские Reuters

Украинские спецслужбы, наконец, заставили русских выглядеть глупыми, но выбранное средство приведет к еще большему снижению уровня доверия украинцев к их правительству и СМИ, пишет известная журналистка Энн Эпплбаум в колонке на The Washington Post

"Одна из причин, почему демократический страны так плохо реагируют на грубую российскую дезинформацию, заключается в том, что они не имеют ясной формы контр-удара по принципу "око за око". Российский президент солгал о вторжении в Украину, например - мужчины в форме, расползающиеся по всему Крыму, были просто "солдатами в отпуске, которые купили свою военную технику в магазинах". Когда несколько месяцев спустя он вручил медали тем же самым солдатам, какой могла бы стать адекватная, взвешенная реакция? Взрыв фальшивых новостей? Рассказ безумных историй про Путина, просто чтобы увидеть, какие из них приживутся?", - отмечает журналистка.

Эппбаум обратила внимание, что до сих пор большинство западных правительств официально избегали публичного троллинга и открытого обмана, которые в РФ используют на регулярной основе.

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"Вместо того, чтобы производить дезинформацию для противодействия дезинформации, большинство ведущих западных журналистов усилили проверку фактов, полагая, что во все более нестабильном мире они должны придерживаться, насколько это возможно, истины. Но сейчас украинские спецслужбы нарушили табу и самостоятельно провернули масштабный троллинг-сюрприз. Вот как выглядит операция по борьбе с дезинформацией", - пишет она.

По мнению журналистки, операция с Бабченко имела больше общего с российской операцией, или даже со старомодной советской операцией, чем готовы признать украинские власти. "Конечно, украинские спецслужбы, наконец, заставили русских выглядеть глупыми и сами выглядели умными. Цель была благородной, но выбранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к их правительству и СМИ", - отмечает Эпплбаум.

"Никто не подумал о сопутствующих рисках; никто не спросил, поверит ли теперь кто-то службам безопасности в следующий раз, когда они сообщат о смерти журналиста. В стране, где журналистов действительно убивают, вряд ли кто-то поверит прессе - и уж точно не поверит Аркадию Бабченко. Неясно, простят ли иностранные дипломаты, бросившиеся выражать сочувствие, украинское правительство. Никто пока не объяснил, почему не нашлось менее изощренного и менее провокационного способа поймать преступника. Это показательный пример: вот что произойдет, если вы хотите троллить русских, используя их методы. И вот та высокая цена, которую вы можете заплатить", - резюмировала она.

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