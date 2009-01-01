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Тиллерсон не уверен, что Трамп и Путин встретятся во Вьетнаме

Сегодня, 12:11

Вопрос заключается в том, будет ли мероприятие "иметь достаточное значение", отметил госсекретарь США.

Путин,Трамп,Гамбург,встреча10
Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters
Пока неизвестно, состоится ли встреча во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (пройдет 10-11 ноября) президентов США и России — Дональда Трампа, а также Владимира Путина.

Об этом в Пекине, выступая перед журналистами, рассказал государственный секретарь Штатов Рекс Тиллерсон, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, вопрос заключается в том, будут ли переговоры глав государств "иметь достаточное значение".

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что российской лидер встретится с Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября, а сейчас согласовывается время проведения мероприятия.

Напомним, президенты РФ и США встречались в начале июля в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки", они общались больше двух часов. Узнать больше о прошедшей встрече можно здесь.

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