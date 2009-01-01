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Тиллерсон раскритиковал Россию из-за поддержки талибов

Сегодня, 09:50

Если кто-то намерен поставлять оружие в Афганистан, то это должно делаться через правительство страны, отметил госсекретарь США.

Тиллерсон
Рекс Тиллерсон Reuters
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Российская Федерация, поставляя оружие в Афганистан членам террористической организации "Талибан", нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет "Голос Америки".

В то же время политик подчеркнул, что Штаты будут возражать против поддержки РФ талибов.

"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это — нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН… если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", — отметил Тиллерсон.

Ранее глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что его страна и другие государства-члены НАТО будут противостоять РФ из-за ее поддержки "Талибана" в Афганистане.

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Россия, США, Талибан, Тиллерсон, талибы, оружие, поддержка
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