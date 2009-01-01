Тиллерсон раскритиковал Россию из-за поддержки талибов

Если кто-то намерен поставлять оружие в Афганистан, то это должно делаться через правительство страны, отметил госсекретарь США.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет "Голос Америки".
В то же время политик подчеркнул, что Штаты будут возражать против поддержки РФ талибов.
"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это — нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН… если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", — отметил Тиллерсон.
Ранее глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что его страна и другие государства-члены НАТО будут противостоять РФ из-за ее поддержки "Талибана" в Афганистане.