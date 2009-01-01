Тиллерсон раскритиковал Россию из-за поддержки талибов

Если кто-то намерен поставлять оружие в Афганистан, то это должно делаться через правительство страны, отметил госсекретарь США.

Рекс Тиллерсон Reuters

Государственный секретарь СШАзаявил, что Российская Федерация, поставляя оружие в Афганистан членам, нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Госдепартаменте, пишет "Голос Америки".

В то же время политик подчеркнул, что Штаты будут возражать против поддержки РФ талибов.

"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это — нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН… если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", — отметил Тиллерсон.

Ранее глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что его страна и другие государства-члены НАТО будут противостоять РФ из-за ее поддержки "Талибана" в Афганистане.