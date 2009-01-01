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Тиллерсон распорядился использовать десятки миллионов для борьбы с пропагандой РФ — СМИ

Сегодня, 09:07

После 30 сентября внешнеполитическое ведомство США якобы не смогло бы использовать средства, выделенные Конгрессом.

США, Россия, перчатки
США и Россия, иллюстрация discred.ru
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон распорядился использовать 60 млн долларов для борьбы с пропагандой, в том числе и исходящей от Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на американское издание Politico

По его данным, деньги на противодействие распространению нежелательной информации были выделены Конгрессом Штатов и находятся на счетах Пентагона.

"… речь идет о 80 млн долларов, которые Конгресс США выделил для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, проводимой Россией", — отмечается в статье.

Денежные средства были предоставлены для Центра глобального взаимодействия. "При этом 60 млн долларов из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и стали бы недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября", — выяснило издание.

Ранее российско-американский экономист, экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко утверждал, что руководителям ключевых российских пропагандистких телеканалов раз в неделю проводят инструктаж в Кремле.

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США, Россия, пропаганда, Тиллерсон
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