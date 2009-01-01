После 30 сентября внешнеполитическое ведомство США якобы не смогло бы использовать средства, выделенные Конгрессом.

США и Россия, иллюстрация discred.ru

Государственный секретарь СШАраспорядился использовать 60 млн долларов для борьбы с

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на американское издание Politico.

По его данным, деньги на противодействие распространению нежелательной информации были выделены Конгрессом Штатов и находятся на счетах Пентагона.

"… речь идет о 80 млн долларов, которые Конгресс США выделил для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, проводимой Россией", — отмечается в статье.

Денежные средства были предоставлены для Центра глобального взаимодействия. "При этом 60 млн долларов из указанной суммы находятся на счетах Пентагона и стали бы недоступны для внешнеполитического ведомства после 30 сентября", — выяснило издание.

Ранее российско-американский экономист, экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко утверждал, что руководителям ключевых российских пропагандистких телеканалов раз в неделю проводят инструктаж в Кремле.