Тиллерсон согласился с обвинениями России в причастности к отравлению Скрипаля

У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, заявил глава Госдепа.

Рекс Тиллерсон сделал резонансное заявление Reuters

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил о том, что США полностью согласны с правительством Великобритании в оценке ответственности России за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее выводе, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", — сказано в заявлении главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

Он отметил, что такого рода нападению — покушению на убийство частного лица на территории суверенного государства — никогда не может быть оправдания.

Госсекретарь США подчеркнул: "Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует, открыто пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями их граждан".

Он также указал, что ответственные за это преступление — и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", — добавил глава Госдепа.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.