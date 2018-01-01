"То ли жив, то ли мертв". В России СМИ "разогнали" тему со смертью Станислава Говорухина

Со стороны всю ситуацию лучше прокомментировать бессмертной гоголевской цитатой: "Вакула-кузнец утопился полностью. Что? Что? Что ты брешешь? Я сама видела, что повесился он".

Станислав Говорухин Александр Вильф

Российские СМИ распространили информацию о том, что известный советский и российский режиссер/депутат Госдумы Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии в больнице.

Первым информацию распространил телеканал НТВ. Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на журналиста Максима Кононенко даже сообщил о том, что Станислав Говорухин умер.

Далее агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщило, что 82-летнего режиссера доставили в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в столице РФ в крайне тяжелом состоянии.

В конечном итоге директор Говорухина Мария Шоппо сообщила российским СМИ о том, режиссер находится в санатории в подмосковной Барвихе и назвала сведения о его смерти "злой шуткой".

К слову, 82-летний Говорухин поставил такие фильмы как "Вертикаль", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок", а также легендарный сериал "Место встречи изменить нельзя".

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналистка обвинила Говорухина в сексуальных домогательствах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram