Точная наводка. В Сирии минометным огнем уничтожили генерала РФ, командовавшего боевиками ДНР

Асапов не выходит на связь с 16.00 субботы.

Валерий Асапов crime-ua.com

В Сирии ликвидировали российского генерала Валерия Асапова , который командовал 1-м армейским корпусом боевиков в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении радиостанции "Говорит Москва".

По данным источника в штабе 5-й армии, Асапов не выходит на связь с 16.00 субботы.

"Наш источник в Сирии говорит о том, что генерал и два полковника погибли под минометным огнем по точной наводке, снаряд попал в командный пункт. По словам собеседника радиостанции, речь может идти о предательстве", — сказано в сообщении.

Между тем в соцсетях появилась информация, что инцидент произошел под Дейр-эз-Зором, уничтожен генерал Асапов и переводчик.

В министерстве обороны России не подтвердили и не опровергли эти сообщения.

Боевики "Исламского государства" ежедневно обстреливают кварталы Дейр-эз-Зора. В минувший четверг погибли четыре человека, более десяти жителей госпитализированы с осколочными ранениями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии игиловцы уничтожили капитана-спецназовца ГРУ.

Фото: crime-ua.com.