Точно не голубь. В США назвали кандидатуру посла в России, Москва уже бьет тревогу

Хантсман, которому в марте исполнится 57 лет, был послом США в Сингапуре и Китае.

Джон Хантсман. Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману стать послом США в России.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в администрации США, пишет 112 Украина.

Хантсман должен отправить в Белый дом бумаги с подтверждением своей готовности занять эту должность. После этого Вашингтон официально объявит о выдвижении его кандидатуры на пост посла.

Сообщается, что Хантсман не ответил на запрос издания, но как сообщил источник Politico, он скорее всего, даст согласие.

Хантсман, которому в марте исполнится 57 лет, был послом США в Сингапуре во время президентства Джорджа Буша. Он также был послом в Китае, в то время как президентом США был Барак Обама.

Во время избирательной кампании Хантсман жестко критиковал президента США Дональда Трампа, в частности за его высказывания о женщинах, говорится в сообщении.

Daily Mail пишет о том, что Хантсман — сын миллиардера и владельца компании по производству химической продукции. Дочь политика Эбби работает репортером на телеканале Fox News.

Между тем, в Москве данное назначение уже вызвало серьезное беспокойство.

Так председатель комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Пушков свои сомнения выразил в Twitter:"Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь".

Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман - глава Атлантич.совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 березня 2017 р.

Напомним, российский Политолог Лилия Шевцова объяснила, почему президентство Трампа является головной болью для Москвы.