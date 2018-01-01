Томос об автокефалии Украинской церкви уже готов: стали известны детали

Константинопольский патриархат задействует определенную процедуру предоставления Томоса УПЦ.

Патриарх Варфоломей может издать Томос о единой поместной церкви в Украине Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, заявил бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) архимандрит Кирилл (Говорун).

"Я скажу … своего рода сенсацию: Томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал — писал мой учитель в Афинском университете, гд я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические — они абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что Томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", — сказал архимандрит в эфире "5 канала".

По его словам, Константинопольский патриархат задействует "определенную процедуру предоставления" этого Томоса, которая предусматривает, что это прерогатива Константинопольского патриархата - давать Томос об автокефалии. "Это давняя инициатива, истоки которой со времен Византийской империи. И на основе этой прерогативы, права Константинополя среди православных церквей, он будет давать эту автокефалию", — добавил священнослужитель.

Затем, по его словам, начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей. "Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", — подчеркнул архимандрит Кирилл.

Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть проблемы, определенные проблемы рецепции". "Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", — подытожил представитель УПЦ (МП).

Накануне глава Сербский церкви резко раскритиковал всех, кто просит томоса об автокефальной поместной украинской церкви у Константинопольского патриарха.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.

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