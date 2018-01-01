Торговая война между Европой и США: в Вашингтоне заговорили о переговорах

В Белом доме убеждены, что любые действия не должны вызывать отрицательную реакцию партнеров.

В США намерены ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия Фото: Илья Наймушин / Reuters

Введение пошли на сталь и алюминий из Европы, о котором в ближайшее время планировал объявить Дональд Трамп , не должно стать камнем преткновения между странами.

Помощник госсекретаря по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх заявила на Брюссельском форуме., что ожидаются серьезные переговоры, передают РИА Новости.

"Возможно, к концу этой недели будет сделано объявление, возможно, уже сегодня. И даже после этого объявления лучшее, что мы можем сделать, это не реагировать чрезмерно и вести переговоры", — сказала Сингх.

Помощник госсекретаря добавила, что введение пошлин "не является сигналом к началу торговой войны".

Напомним, 1 марта Трамп заявил о вероятности учреждения дополнительного налогового сбора на импорт в Соединенные Штаты стали в размере 25 % и алюминия в размере 10 %.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе пообещали ответную реакцию на действия американского президента. В ЕС готовы учредить тарифы на продукцию из США в течение двух месяцев.