Торговая война между США и ЕС: Европа уступила Трампу

Стороны решили впредь не вводить пошлины в отношении друг друга.

Трамп и Юнкер пришли к консенсусу относительно пошлин Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером были достигнуты договоренности, которые позволят избежать торговой войны.

"Прежде всего, мы договорились работать над установлением нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не относящиеся к автомобилестроению. Мы также условились наращивать торговлю услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей. Европейцы будут закупать у нас значительные объемы СПГ", - цитирует Трампа Reuters.

Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер также достигли соглашения не вводить новые пошлины в отношении друг друга.

"Встреча была хорошей и конструктивной", - заявил Юнкер.

По итогам встречи телеканал CNBC со ссылкой на источник в европейской делегации отмечает, что Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны.

Напомним, США ввели пошлины на сталь и алюминий из всех стран, за исключением Канады и Мексики. В ответ Евросоюз обложил пошлиной ряд американских товаров.

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