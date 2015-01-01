Тоска по кровавому диктатору. В России установили еще один памятник Сталину

Инициатором стал депутат архангельской городской думы от Комунистической партии РФ.

В России установили памятник Сталину FlashNord

В российском городе Архангельск во дворе бизнес-центра на улице Гагарина открыли трехметровый памятник Иосифу Сталину

Памятник установили недалеко от СИЗО, сообщает FlashNord.

По данным издания, инициатором стал депутат архангельской городской думы от Комунистической партии РФ Александр Афанасьев. По его словам, памятник призван "сплотить российский народ".

Напомним, ранее в российском Сургуте члены КПРФ незаконно установили бюст Иосифа Сталина недалеко от места, где должен расположиться монумент репрессированным.

Фото: flashnord.