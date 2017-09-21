Трагедия в Алжире: в ДТП погибли 17 человек

Авария случилась вчера вечером на трассе N6.
Об этом сообщает Radio Algerie, ссылаясь на представителя местных властей.
В то же время издание уточнило, что авария случилась на трассе N6.
По его данным, в результате ДТП погибли 11 иностранцев и шесть алжирцев, среди раненых четыре человека — также не граждане Алжира.
Ранее в Турции на территории провинции Анталья с высоты 50 метров упал туристический автобус, который перевозил турецких отдыхающих, погибли по крайней мере четыре человека, 27 — травмированы.