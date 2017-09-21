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Трагедия в Алжире: в ДТП погибли 17 человек

Сегодня, 16:10

Авария случилась вчера вечером на трассе N6.

Алжир,ДТП,жертвы
ДТП в Алжире, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В среду вечером, 20 сентября, в Алжире в приграничном с Мали районе Бордж-Баджи-Мохтар столкнулись два транспортных средства, погибли 17 человек, пять — пострадали.

Об этом сообщает Radio Algerie, ссылаясь на представителя местных властей.

В то же время издание уточнило, что авария случилась на трассе N6.

По его данным, в результате ДТП погибли 11 иностранцев и шесть алжирцев, среди раненых четыре человека — также не граждане Алжира.

Ранее в Турции на территории провинции Анталья с высоты 50 метров упал туристический автобус, который перевозил турецких отдыхающих, погибли по крайней мере четыре человека, 27 — травмированы.

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Алжир, ДТП, жертвы
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