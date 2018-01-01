Трагедия в Кемерово. Активисты не нашли в морге тела погибших детей

Ттрупы детей, погибших при пожаре в торговом центре, увезли на хладокомбинат, говорят очевидцы.

Стихийный митинг в Кемерово Говорит Москва

В Кемерово инициативная группа граждан, около 15 человек, прибыла в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел людей, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Как пишет "VSE42.Ru", попав в морг люди выяснили, что в здании нет трупов несовершеннолетних.

"В морге только трупы взрослых. Ни одного ребенка, нам не говорят, где они, мы в шоке", — сообщают горожане с места событий.

Один из участников митинга рассказал, что трупы детей увезли на хладокомбинат. В настоящее время кемеровчане собирают инициативную группу, чтобы отправиться на указанное место для поиска тел несовершеннолетних.

В настоящее время кемеровчане собирают инициативную группу, чтобы отправиться на указанное место для поиска тел несовершеннолетних.

Однако пользователи сети не верят в эту версию: "Скажите еще по магазинам попрятали по морозилкам".

Президент РФ Владимир Путин принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" — задал президент вопрос главе города, сообщает "Интерфакс".

Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", — возмутился глава государства.

Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", — сказал Путин.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 64 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.

Кроме того, по данным СМИ, с родных погибших на пожаре в Кемерово людей требуют подписку о неразглашении.