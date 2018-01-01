Трагедия в Кемерово. Пожар в торговом центре ликвидирован, число жертв возросло

Одной из версий пожара является поджог.

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибло 48 человек Открытые источники

В российском Кемерово в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" число погибших возросло до 48 человек.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на данные оперативного штаба.

"Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства "Интерфакс" в МЧС РФ.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", — заявил "Интерфаксу" источник в Следственном комитете.

"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.

Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", — сказал источник.

Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", — подчеркнули в службах технического надзора региона.

Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.

Перед этим вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

"Предварительная версия — в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", — сказал он.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне.