Трагедия в Кемерово. Пожар в торговом центре ликвидирован, число жертв возросло

Одной из версий пожара является поджог.
Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на данные оперативного штаба.
"Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства "Интерфакс" в МЧС РФ.
"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", — заявил "Интерфаксу" источник в Следственном комитете.
"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.
Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", — сказал источник.
Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", — подчеркнули в службах технического надзора региона.
Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.
Перед этим вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
"Предварительная версия — в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", — сказал он.
Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне.