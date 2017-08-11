Трагедия в Китае: автобус влетел в стену тоннеля, десятки жертв

ДТП произошло на скоростном шоссе "Пекин — Куньмин".

Место происшествия Reuters

В китайской провинции Шэньсив стену тоннеля, погибли 36 человек, а еще 13 — получили травмы разной степени тяжести.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Центрального телевидения КНР.

В то же время агентство уточнило, что авария случилась на скоростном шоссе "Пекин — Куньмин".

"По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену", — говорится в статье.

Всех пострадавших направили в больницу, им оказали необходимую помощь. Причины трагедии выясняются.

Место происшествия Reuters

Напомним, в начале июля на автобане в Германии рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся и полностью выгорел, пострадали более 30 человек. Узнать больше о случившемся можно здесь.