В Китае пожар в караоке-баре унес много жизней

Возгорание произошло в китайском городе прошлой ночью.

В китайском городе в караоке-баре в результате пожара погибли 18 человек Скриншот видео с youtube.com

В ночь на вторник, 24 апреля, в китайском городе Цинъюань (провинция Гуандун) в караоке-баре был пожар , погибли 18 человек, а пять — пострадали.

Возгорание произошло около 0:30, его потушили через 25 минут, пишет Xinhua со ссылкой на полицию и властей.

По данным агентства, возможно, пожар произошел в баре KTV, правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Напомним, вечером 22 апреля в Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) автобус с туристами попал в аварию, погибли 32 китайца и четверо местных жителей. Узнать больше о ДТП можно здесь.

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