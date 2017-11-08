Трагедия в Пакистане. Автобус рухнул с моста, десятки жертв и пострадавших

Авария случилась у населенного пункта Талаганг.

Последствия аварии

В пакистанской провинции Пенджаб, погибли не менее 24 человек, более 50 людей пострадали, 12 из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил телеканал Dunya News, ссылаясь на сведения спасателей, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что трагедия произошла у населенного пункта Талаганг, в транспортном средстве находились около 80 человек.

По данным телеканала Geo, автобус следовал из Кохата в Рейвинд и упал с высоты более 45 метров. Позже в Twitter Dunya News появилась информация, что число жертв аварии возросло до 27 человек.

Напомним, в начале октября в России под Владимиром на железнодорожной станции "Покров" поезд протаранил автобус, который заглох на путях, погибли 19 человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: twitter.com/DunyaNews