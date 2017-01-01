Трагедия в Перу: 48 человек погибли, фото и видео с места аварии

Автобус столкнулась с фурой на "Повороте дьявола".

Reuters

В Перу в 70 километрах от столицы страны Лимы на участке серпантина под названием "Поворот дьявола" пассажирский автобус, в котором находились более 50 пассажиров водитель и кондуктор, упал в 100-метровую пропасть. В результате аварии погибли 48 человек.

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что полиция проанализировала данные GPS. Предварительной версией причин аварии называется превышение скорости обоими водителями, сообщает газета El Comercio.

Спасатели подняли и доставили в морг 12 тел погибших, а также достали всех пострадавших, найденных на месте живыми.

Напомним, в Германии взяли под стражу украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погибла женщина-полицейский.