Трагедия в Перу: 48 человек погибли, фото и видео с места аварии

Автобус столкнулась с фурой на "Повороте дьявола".
Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что полиция проанализировала данные GPS. Предварительной версией причин аварии называется превышение скорости обоими водителями, сообщает газета El Comercio.
Спасатели подняли и доставили в морг 12 тел погибших, а также достали всех пострадавших, найденных на месте живыми.
Напомним, в Германии взяли под стражу украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль, в результате чего погибла женщина-полицейский.