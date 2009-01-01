Трагедия в Португалии: дерево убило 13 человек, фото и видео с места происшествия

Инцидент случился в городе Фуншал, пострадали десятки людей.

Место происшествия Reuters

В португальском городе Фуншал на острове Мадейрана посетителей религиозного фестиваля, погибли 13 человек, 49 — пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Publico.

Агентство уточнило, что десять человек скончались на месте происшествия, трое — женщина и двое детей — в больнице.

"… среди пострадавших есть иностранцы, в частности, граждане Германии, Франции, Нидерландов и Венгрии", — говорится в статье.

По словам главы муниципалитета Мадейры Пауло Кафофо упал дуб, он никогда не представлял опасность. Также в ведомство не приходили жалобы или просьбы спилить дерево. Между тем некоторые местные жители утверждают: неоднократно предупреждали власть, что дерево находится в плохом состоянии и может рухнуть.

Напомним, в конце июня в Греции недалеко Марафона разбился вертолет частной компании, распылявший химикаты, погибли два человека, один — пострадал. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН