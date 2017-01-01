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Трагедия в России. Авария унесла жизни десяти человек

Вчера, 22:22

В РФ столкнулись два авто, в частности, погибли четверо детей.

Россия,авария,ДТП,жертвы
Смертельная авария произошла в на 158 км автодороги "Ханты-Мансийск — Нягань" Скриншот видео с youtube.com
В среду, 3 января, в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, входит в состав Тюменской области) столкнулись два автомобиля, погибли десять человек.

Среди погибших — четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в дежурной части региональной Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО рассказали, что авария случилась в Октябрьском районе на 158 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск — Нягань", столкнулись "Мазда-6" и Renault Duster, на месте происшествия работали спасатели.

Напомним, в конце декабря 2017 года на северо-западе столицы России — Москвы — рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, погибли два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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Россия, авария, ДТП, жертвы
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