Трагедия в России. Авария унесла жизни десяти человек

В РФ столкнулись два авто, в частности, погибли четверо детей.

Смертельная авария произошла в на 158 км автодороги "Ханты-Мансийск — Нягань" Скриншот видео с youtube.com

В среду, 3 января, в российском Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, входит в состав Тюменской области) столкнулись два автомобиля , погибли десять человек.

Среди погибших — четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в дежурной части региональной Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО рассказали, что авария случилась в Октябрьском районе на 158 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск — Нягань", столкнулись "Мазда-6" и Renault Duster, на месте происшествия работали спасатели.

Напомним, в конце декабря 2017 года на северо-западе столицы России — Москвы — рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, погибли два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.