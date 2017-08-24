В Турции автобус влетел в опору моста, пять жертв

Авария случилась сегодня рано утром на трассе Эскишехир — Анкара.
Об этом сообщает телеканал Haberturk, ссылаясь на данные спасателей, пишет РИА Новости.
Агентство уточнило, что авария произошла на трассе Эскишехир — Анкара в 52 км от столицы страны.
Спасатели оказывали помощь пострадавшим. Автобус следовал из Измира в Анкару. Причина инцидента пока неизвестна.
Ранее в китайской провинции Шэньси автобус влетел в стену тоннеля, погибли 36 человек, а еще 13 — получили травмы разной степени тяжести. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Видео: Merkez Tv