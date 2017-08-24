В Турции автобус влетел в опору моста, пять жертв

Авария случилась сегодня рано утром на трассе Эскишехир — Анкара.

Последствия аварии Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 24 августа, рано утром в Турции возле населенного пункта Баллыкуюмджув опору моста, погибли не менее пяти человек, много пострадавших.

Об этом сообщает телеканал Haberturk, ссылаясь на данные спасателей, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что авария произошла на трассе Эскишехир — Анкара в 52 км от столицы страны.

Спасатели оказывали помощь пострадавшим. Автобус следовал из Измира в Анкару. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее в китайской провинции Шэньси автобус влетел в стену тоннеля, погибли 36 человек, а еще 13 — получили травмы разной степени тяжести. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Merkez Tv