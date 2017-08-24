Сегодня, 18:18 RSS

В Турции автобус влетел в опору моста, пять жертв

Сегодня, 17:29

Авария случилась сегодня рано утром на трассе Эскишехир — Анкара.

Турция,автобус,опора,мост,ДТП,авария,жертвы
Последствия аварии Скриншот видео с youtube.com
В четверг, 24 августа, рано утром в Турции возле населенного пункта Баллыкуюмджу автобус врезался в опору моста, погибли не менее пяти человек, много пострадавших.

Об этом сообщает телеканал Haberturk, ссылаясь на данные спасателей, пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что авария произошла на трассе Эскишехир — Анкара в 52 км от столицы страны.

Спасатели оказывали помощь пострадавшим. Автобус следовал из Измира в Анкару. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее в китайской провинции Шэньси автобус влетел в стену тоннеля, погибли 36 человек, а еще 13 — получили травмы разной степени тяжести. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Merkez Tv

Теги:  
Турция, автобус, опора, мост, ДТП, авария, жертвы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...