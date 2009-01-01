Трагедия в Турции: разбился военный вертолет, погибли 13 человек

На борту воздушного судна, в частности, был генерал армии страны Айдын Айдоган.

"Скорые" в Турции, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В среду вечером, 31 мая, в турецкой провинции Ширнак, граничащей с Сирией и Ираком,с 13 людьми на борту, никто не выжил.

Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News, ссылаясь на данные местных властей, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что воздушное судно через три минуты после взлета зацепилось за высоковольтную линию электропередач и упало.

"На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место крушения были отправлены спасательные службы и военные", — говорится в статье.

Напомним, 30 мая под российским Саратовом на аэродроме Балашов рухнул военно-транспортный самолет Ан-26, погиб один боец, еще пять — пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.