Трагедия в Турции. Туристический автобус попал в ДТП, 11 жертв и десятки пострадавших

Авария случилась сегодня утром, водителя автобуса и его помощника задержали правоохранители.

В Турции кровавая авария произошла сегодня утром haberler.com

В субботу утром, 20 января, в турецкой провинции Эскишехир туристический автобус въехал в деревья, растущие на обочине дороги, погибли 11 человек, по меньшей мере 44 — пострадали.

Автобус следовал из столицы страны Анкары в Бурсу, пишет Haberler.com со ссылкой на данные губернатора Оздемира Чакаджака.

По словам чиновника, пострадавшие пассажиры доставлены в три городские больницы Эскишехира, их состояние не тяжелое.

Водителя автобуса и его помощника задержали правоохранители. Причина ДТП устанавливается.

Напомним, 18 января в Казахстане на дороге загорелся пассажирский автобус, в огне погибли 52 человека, пятерым людям удалось выбраться. Узнать больше о произошедшей трагедии можно здесь.