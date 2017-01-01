Трагедия в Турции. Туристический автобус попал в ДТП, 11 жертв и десятки пострадавших

Авария случилась сегодня утром, водителя автобуса и его помощника задержали правоохранители.
Автобус следовал из столицы страны Анкары в Бурсу, пишет Haberler.com со ссылкой на данные губернатора Оздемира Чакаджака.
По словам чиновника, пострадавшие пассажиры доставлены в три городские больницы Эскишехира, их состояние не тяжелое.
Водителя автобуса и его помощника задержали правоохранители. Причина ДТП устанавливается.
Напомним, 18 января в Казахстане на дороге загорелся пассажирский автобус, в огне погибли 52 человека, пятерым людям удалось выбраться. Узнать больше о произошедшей трагедии можно здесь.