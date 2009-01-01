Трагедия в Японии. Отец сжег пятерых детей и жену

Старшая, 11-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и там скончалась.

В Японии погибли мать и пятеро детей в результате поджога в жилом доме.

Трагический случай произошел в городе Хитати префектуры Ибараки мужчина в возрасте около сорока лет явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался в преступлении, сообщает местный телеканал TBS.

"Я устроил поджог в доме", — признался он.

Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов.

В квартире проживали семь человек — пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей, уточняет телеканал.

Огонь быстро потушили и на месте возгорания обнаружили тела пятерых человек. Старшая, 11-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и там скончалась.