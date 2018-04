Трамп прокомментировал встречу глав Северной и Южной Корей

Мун Чжэ Ином и верховным правителем Корейской Народной Демократической республики Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся встречу между президентом Южной Кореи

"После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний, теперь проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", - написал Трамп в своем Twitter.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!