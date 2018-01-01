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США создадут военно-космические силы

Сегодня, 08:04

В Белом доме пообещали работать над созданием нового вида ВС совместно с Пентагоном.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
В ближайшее время в США могут быть сформированы национальные военно-космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает "Коммерсантъ".

"У нас скоро могут появиться космические силы. Все относятся к этому с очень большим энтузиазмом", - сказал Трамп в ходе выступления перед военнослужащими и членами их семей в День независимости США.

Издание отмечает, что Трамп распорядился сформировать национальные военно-космические силы еще 18 июня. В свою очередь, в Белом доме пообещали работать над их созданием совместно с Пентагоном.

Президент США Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в вопросе безопасности.

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Теги:  
Дональд Трамп, США, НАТО
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