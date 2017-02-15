Трамп будет осторожным, в Вашингтоне усиливается антикремлевское лобби — политолог

Формирование позиции президента США в отношении РФ не завершено, считает Шевцова.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАбудет действовать осторожно, чтобы не скомпрометировать себя слишком теплыми чувствами в отношении РФ, поскольку в Вашингтоне усиливается антикремлевское лобби.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова рассказала Апострофу.

По словам эксперта, что формирование позиции американского лидера в отношении России не завершено, и она может быть хаотической и непоследовательной.

"В будущем его отношения с Кремлем могут войти в очередную полосу похолодания: слишком несовместимы не только повестки дня Кремля и Белого дома, но и стиль лидерства Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) и Трампа", — отметила собеседница.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что для Украины отставка советника Дональда Трампа Майкла Флинна — хорошая новость, это значит, что глава страны не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону перезагрузки отношений с Россией.