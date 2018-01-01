"Трамп четко дал понять Путину": госсекретарь США расскрыл подробности беседы в Хельсинки

Деятельность России на Добнассе не отвечает ее интересам, сказал Майк Помпео.

Майк Помпео. Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя встречу Трампа и Путина в Хельскинки , заявил, что США продолжат поддерживать Украину, а действия России на Донбассе не отвечают ее интересам.

Об этом чиновник заявил в интервью Голосу Америки, раскритиковав практику оккупаций зданий, принадлежащие религиозным меньшинствам, чтобы использовать их в качестве военных объектов.

"Я видел эти сообщения о том, что русские используют культовые сооружения. Это неприемлемо. Это нарушает многочисленные принципы использования религиозных объектов для защиты своих сил и создает реальные вызовы. Что касается Хельсинки, президент Трамп четко дал понять Владимиру Путину, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России. Наша администрация придерживается очень жесткой позиции. Мы предоставили украинским силам помощь, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желания Украинского народа", - сказал Помпео.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп попросил свою администрацию официально пригласить российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон в конце этого года. Инициатива президента США была подвергнута критике.

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