Трамп давил на Меркель ради отказа Германии в поддержке строительства "Северного потока-2" - СМИ

По данным журналистов, серьезную дипломатическую работу в этом вопросе ведут представители Госдепа.

Дональд Трамп и Ангела Меркель Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2" , возведение которого уже стартовало в пределах страны.

Соответствующее сообщение опубликовало немецкое издание N-TV со ссылкой на свои источники среди немецких, американских и европейских чиновников. По их словам, Трамп, встречаясь в апреле нынешнего года с канцлером Германии Ангелой Меркель, настаивал, что официальный Берлин обязан в скором времени прекратить поддерживать строительство "Северного потока – 2".

Также есть информация, что США всерьез рассматривают вариант введения санкций против возведения российского газопровода. В частности, об этом высказывалась представитель Госдепа США Сандра Удкирк, сообщает портал Spiegel Online. Однако пока еще в США все же предполагают, что официальный Берлин можно будет убедит дипломатическими методами.

Напомним, ранее в корпорации "Газпром" заявили о своей готовности построить газопровод "Северный поток-3".

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