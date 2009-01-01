Трамп хочет расширить ядерный арсенал. США должны быть всегда первыми

Трамп заявил, что не собирается никому уступать ядерное превосходство США.

Дональд Трамп Reuters Президент Дональд Трамп хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, пишет русская служба ВВС.

По его словам, США должны утвердить свое ядерное превосходство и не отставать в этой сфере даже от дружественных стран.

"Это было бы прекрасно, это была бы мечта — ни одной страны с ядерным оружием. Но раз уж оно есть, то мы хотим быть по этой части первыми", — заявил Трамп.

До вступления в должность президента Трамп уже выступал за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Он писал, что наращивать ядерную мощь США нужно, пока мир не начнет "трезво оценивать" ядерное оружие.

В новом интервью Трамп также назвал "односторонней" сделку с Россией по договору о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). "Мы [новая администрация Белого дома] начнем заключать хорошие сделки", — пообещал он.

У России сейчас 7300 ядерных боеголовок, у США — 6970, согласно данным антиядерной группы Ploughshares Fund.