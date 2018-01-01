Трамп и США не смогут помешать стройке "Северного потока-2" - немецкие СМИ

Немецкие журналисты выразили свой взгляд на тщету усилий американского руководства.

Дональд Трамп Business Insider

Американский президент Дональд Трамп ни в коей мере не способен оказать влияние на воплощение в жизнь российского газопровода "Северный поток – 2" − даже несмотря введенные США санкции против всех европейских партнеров корпорации "Газпрома".

Статья с соответствующим выводами была опубликована немецким изданием Die Welt.

"Проект точно будет профинансированин. Он крайне важен для "Газпрома", а ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока – 2"", − заявил журналистам финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Кроме того, авторы материала полагают, что все действия, направленные на приостановление строительства "Северного потока -2", предпринятые Белым домом и Трампом лично, пока наоборот, лишь ускоряли проект.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкий эксперт спрогнозировал судьбу "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram