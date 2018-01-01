Трамп ответит за химическую атаку в Сирии в течение 48 часов

Американский лидер заявил, что допускать такие преступления нельзя.

Дональд Трамп готовит ответ за химатаку в Сирии ukraine-today.com.ua

Президент США Дональд Трамп заявил об ответных действиях на химическую атаку в Сирии , в результате которой погибло порядка 150 мирных жителей города Дума.

"Будь это Россия, будь это Сирия, будь это Иран, или все они вместе, мы это выясним, и ответ получим довольно скоро" – цитирует главу Белого дома The Guardian.

Трамп подчеркнул, что допускать такие преступления нельзя. По его словам, ответные действия последуют через 24-48 часов.

Напомним, ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в Сирии.

Как ранее сообщалось, в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" опубликовала фото тел погибших.