Трамп намерен встретиться с Путиным в США

Переговоры планируют провести осенью.

Трамп зовет Путина в гости Фото: Reuters

Очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланирована на осень текущего года.

Как сообщает Sky News, Трамп дал распоряжение своему советнику по вопросам национальной безопасности организовать данное мероприятие.

"Президент Трамп попросил (советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. И эти обсуждения уже ведутся", - сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением".

Как ранее сообщалось, встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита.

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