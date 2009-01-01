Трамп нашел замену скандальному советнику по нацбезопасности

Президент США назвал Макмастера "человеком большого таланта и огромного опыта".

Герберт Макмастер и Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что его новым советником по вопросам национальной безопасности станет генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

Об этом пишет Радио Свобода.

В то же время издание уточнило, что военнослужащий сменит на посту Майкла Флинна.

"Макмастеру 54 года, служил в Афганистане, принимал участие в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке", —отметили журналисты.

По их данным, генерал известен своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы Вьетнамской войны. Глава Штатов назвал его "человеком большого таланта и огромного опыта".

Ранее западные СМИ писали, что Майкл Флинн до официального вступления Дональда Трампа в должность президента обсуждал с Сергеем Кисляком отмену части санкций, введенных против РФ. Позже американец подал в отставку с поста советника главы государства.