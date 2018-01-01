Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер выразил надежду, что это событие станет знаковым в истории.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 12 июня в Сингапуре.

"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ын пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать это особым днем для мира во всем мире!", - написал американский глава государства в Twitter.

Фото: Twitter/Дональд Трамп

Напомним, о планах Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу стало известно в начале марта. Это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США и лидера Северной Кореи.

Ранее западные СМИ сообщили, что историческая встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоится в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Затем американский лидер опроверг данную информацию, пообещав сообщить о месте встречи позже.

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