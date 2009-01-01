Трамп назвал главного претендента на пост директора ФБР

Президент США сказал, что он "очень близок" к назначению нового главы ведомства.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные CNN.
В то же время глава государства подчеркнул, что он "очень близок" к назначению нового главы ведомства.
"На вопрос, является ли 75-летний Либерман главным кандидатом на эту должность, Трамп ответил "да", — говорится в статье.
По сведениям журналистов, 17 мая Трамп провел встречу с политиком и счел его кандидатуру "подходящей". Джо Либерман — бывший сенатор от штата Коннектикут, он безуспешно баллотировался на пост президента от Демократической партии в 2004 году.
Напомним, 9 мая Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер говорил, что увольнение чиновника может быть попыткой замести следы в расследовании связей президента с Россией.