Трамп назвал главного претендента на пост директора ФБР

Президент США сказал, что он "очень близок" к назначению нового главы ведомства.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАподтвердил, что бывший сенатор-демократ Джо Либерман является главным претендентом на пост(ФБР).

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные CNN.

В то же время глава государства подчеркнул, что он "очень близок" к назначению нового главы ведомства.

"На вопрос, является ли 75-летний Либерман главным кандидатом на эту должность, Трамп ответил "да", — говорится в статье.

По сведениям журналистов, 17 мая Трамп провел встречу с политиком и счел его кандидатуру "подходящей". Джо Либерман — бывший сенатор от штата Коннектикут, он безуспешно баллотировался на пост президента от Демократической партии в 2004 году.

Напомним, 9 мая Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР. Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер говорил, что увольнение чиновника может быть попыткой замести следы в расследовании связей президента с Россией.