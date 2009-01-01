Трамп назвал КНДР большой проблемой

Президент США не сказал, как будет реагировать на действия Северной Кореи.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что Северная Корея (КНДР), недавно, является "большой-большой" проблемой.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Канады Джастином Трюдо, пишет УНИАН, ссылаясь на Reuters.

В то же время американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия страны.

"Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею", — отметил президент Штатов.

Ранее Дональд Трамп говорил, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые создает Северная Корея, не способны достичь США. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.