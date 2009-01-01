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Трамп назвал КНДР большой проблемой

Сегодня, 07:41

Президент США не сказал, как будет реагировать на действия Северной Кореи.

Дональд Трамп
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея (КНДР), недавно запустившая ракету средней дальности, является "большой-большой" проблемой.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Канады Джастином Трюдо, пишет УНИАН, ссылаясь на Reuters.

В то же время американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия страны.

"Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею", — отметил президент Штатов.

Ранее Дональд Трамп говорил, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые создает Северная Корея, не способны достичь США. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

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Трамп, США, Трюдо, Северная Корея, ракета, КНДР
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