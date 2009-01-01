Трамп назвал лидера КНДР "безумцем с ядерным оружием" — западные СМИ

Глава США во время разговора с Дутерте якобы выразил удовлетворение тем, что испытания ракет в Северной Корее заканчивались неудачей.

Ким Чен Ын Reuters

Президент СШАво время телефонного разговора с главой Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР, Северная Корея)"безумцем с ядерным оружием".

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на стенограмму беседы, сделанную филиппинским правительством, пишет Интерфакс.

Агентство уточнило, что президенты двух государств пообщались 29 апреля, глава Штатов якобы выразил удовлетворение тем, что испытания ракет в республике заканчивались неудачей.

"Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, вести себя вседозволенно. У нас много огневой мощи: больше, чем у него, в 20 раз, — но мы не хотим ее использовать", — сказал он.

Напомним, в конце апреля Дональд Трамп говорил, что Ким Чен Ын "очень даже сообразительный", поскольку смог захватить власть в Северной Корее, он был молодым мужчиной 26 или 27 лет, когда стал править после смерти своего отца.