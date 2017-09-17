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Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"

Сегодня, 09:01

В Северной Корее длинные очереди за бензином, отметил президент США.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал лидера Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Об этом он написал в Twitter, описывая разговор с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В то же время американский лидер подчеркнул, что в КНДР длинные очереди за бензином.

"… разговаривал с президентом Южной Кореи Муном. Спросил у него, как там дела у "человека-ракеты" (Rocket Man)", — говорится в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын говорил, что Северная Корея почти завершила создание ядерных вооруженных сил. До этого Совбез ООН ужесточил санкций против страны, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы.

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США, Трамп, КНДР, Мун, прозвище, человек-ракета, Ким Чен Ын
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