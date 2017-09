Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"

Президент СШАназвал лидера Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея)"человеком-ракетой".

Об этом он написал в Twitter, описывая разговор с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

В то же время американский лидер подчеркнул, что в КНДР длинные очереди за бензином.

"… разговаривал с президентом Южной Кореи Муном. Спросил у него, как там дела у "человека-ракеты" (Rocket Man)", — говорится в сообщении.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!