Трамп назвал Россию и Иран ответственными за "зверства" Асада, а Обаму обвинил в нерешительности

Американский лидер возмущен "бессмысленной химической атакой в Сирии".

Трамп обвинил Путина, Обаму и власти Ирана в гибели мирных сирийцев от токсичного газа ukraine-today.com.ua

Президент США Дональд Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в Сирии

"Многие погибли, в том числе женщины и дети, в результате бессмысленной химической атаки в Сирии. Территория жестокости находится в изоляции и окружена сирийской армией, что делает ее совершенно недоступной для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку "зверя" Асада. Большую цену...", - написал Трамп в Twitter.

Фото: Twitter/Дональд Трамп

Американский лидер потребовал открыть сирийскую область, чтобы благотворительные организации смогли доставить туда необходимую помощь, поскольку региону грозит гуманитарная катастрофа.

"Если бы Обама переступил обозначенную ним черту, сирийская катастрофа закончилась бы давным-давно! "Зверь" Асад был бы только историей!", – пишет Трамп в своем микроблоге.

Напомним, в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" опубликовала фото тел погибших.