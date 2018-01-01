Трамп назвал северкорейского диктатора "открытым и порядочным человеком"

Свое заявление президент озвучил в Белом доме - после встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном.
во вторник, 24 апреля, назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "очень порядочным" человеком.,
"Мы имеем достаточно конструктивные переговоры. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, учитывая то, что мы увидели", - цитирует агентство "Укринформ" американского президента. Свое заявление он озвучил после встречи в Белом доме с президентом Франции Эммануелем Макроном.
По мнению Трампа, недавнее заявление лидера КНДР о прекращении своей ракетной программы и закрытии полигона для ядерных испытаний, стало возможным благодаря "очень-очень жесткой позиции" США.
Напомним, ранее американский президент прокомментировал решение КДНР по ядерным испытаниям.
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