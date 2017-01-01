Трамп назвал страны, которые угрожают нацбезопасности и экономике США

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "профинансировать прекрасные вооруженные силы" США.

Дональд Трамп. Reuters

Россия и Китай являются соперниками и бросают вызов интересам, экономике и ценностям Соединенным Штатам Америки.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп в своем обращении к обеим палатам Конгресса "О положении страны", пишет 112 Украина.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал он.

В то же время американский лидер призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

Трамп также вспомнил и о КНДР — с ее "безрассудным стремлением" к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США.

"Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение", — добавил он.

Напомним, Пентагон опубликовал новую Стратегию обороны США.