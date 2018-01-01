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Трамп называл "глупыми" людей, советовавших ему не звонить Путину - СМИ

Сегодня, 07:51

Инцидент, по данным журналистов, произошел весной нынешнего года.

Путин и Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в весьма критическом тоне высказался о работниках Белого дома, которые всячески отговаривали его от звонка в Кремль.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовали представители The New York Times. Согласно данным журналистов, разговор двух лидеров по телефону прошел в марте нынешнего года по инициативе президента США. Трамп тогда решил поздравить Путина с победой на президентских выборах. В ходе разговора, по данным NYT, речь шла о советниках, которых американский лидер назвал "глупыми людьми, которых не следует слушать".

Напомним, ранее сообщалось о том, что были официально объявлены дата и место встречи Путина и Трампа.

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Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, поздравление, разговор, телефон
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