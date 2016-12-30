Трамп не будет говорить с Путиным о российских дипломатах

В Госдепартаменте не стали комментировать ответ Путина на санкции Вашингтона.

Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил представитель республиканца Шон Спайсер, пишет Reuters.

"Ничего не запланировано", — приводит агентство его слова.

Сначала Трамп, по данным Спайсера, хочет получить "обновленную информацию" от разведывательного сообщества.

Ее избранному главе США, как уточнил представитель Трампа, должны предоставить "на следующей неделе".

Кроме того в Госдепартаменте США не стали комментировать ответ российского президента Владимира Путина на санкции Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента.

"Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", — сказал источник.

Напомним, США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как "несоответсвующие" дипломатической практике.