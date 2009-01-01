Трамп не нашел времени для Путина. В США не планируют официальную встречу президентов

Сандерс отметила, что Трамп и Путин могут встретится в кулуарах саммита: возможно они столкнутся и поздороваются.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.
"Официальной встречи не будет из-за проблем с графиком", — пояснили в администрации президента США.
При этом Сандерс добавила, что лидеры государств могут провести менее формальную встречу в кулуарах саммита.
"Что касается встречи с Путиным, она никогда не подтверждалась, и она не состоится из-за разницы расписания с обеих сторон. Они будут находится в одном месте. Столкнутся ли они и поздороваются? Конечно, возможно и вероятно. Но с точки зрения расписания, официальной встречи в календаре нет, и мы не ожидаем, что будет", — заявила Сандерс.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласование встречи продолжается. По его словам, ясности пока нет.
Как сообщалось, вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина остается под вопросом.
Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что российской лидер встретится с Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября, согласовывается время проведения мероприятия. Напомним, президенты РФ и США встречались в начале июля в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".