Трамп не нашел времени для Путина. В США не планируют официальную встречу президентов

Сандерс отметила, что Трамп и Путин могут встретится в кулуарах саммита: возможно они столкнутся и поздороваются.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп н е будут проводить отдельную формальную встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме из-за разницы в расписаниях.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

"Официальной встречи не будет из-за проблем с графиком", — пояснили в администрации президента США.

При этом Сандерс добавила, что лидеры государств могут провести менее формальную встречу в кулуарах саммита.

"Что касается встречи с Путиным, она никогда не подтверждалась, и она не состоится из-за разницы расписания с обеих сторон. Они будут находится в одном месте. Столкнутся ли они и поздороваются? Конечно, возможно и вероятно. Но с точки зрения расписания, официальной встречи в календаре нет, и мы не ожидаем, что будет", — заявила Сандерс.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласование встречи продолжается. По его словам, ясности пока нет.

Как сообщалось, вчера госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина остается под вопросом.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что российской лидер встретится с Дональдом Трампом во Вьетнаме 10 ноября, согласовывается время проведения мероприятия. Напомним, президенты РФ и США встречались в начале июля в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".