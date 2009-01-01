Трамп не указ. В США начали пускать мигрантов, которым запрещалось въезжать в страну

Трамп назвал нелепым решение федерального судьи о приостановке миграционного указа.

Протесты против миграционной политики Трампа. Reuters

В США федеральный суд Сиэтла в штате Вашингтон приостановил действие указа президента США Дональда Трампа , в котором тот распорядился прекратить прием беженцев и выдачу виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой, пишет русская служба ВВС.

В исковом заявлении прокуратура требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

В свою очередь Трамп назвал нелепым решение федерального судьи о приостановке миграционного указа.

"Мнение этого так называемого судьи, которое, прежде всего, отнимает у нашей страны правоохранительные функции, — нелепо и будет отменено!" — написал президент в "Твиттере".

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами.

По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Между тем, по указанию таможенно-пограничной службы США в страну разрешено прибывать гражданам Судана, Ливии, Сомали, Сирии, Ирана, Ирака и Йемена, а также беженцам, сообщает авиакомпания Qatar Airways.

Беженцы должны будут предоставить "действительные, непросроченные визы США" или грин-карты "законного постоянного жителя". Документы "будут обработаны соответствующим образом по прибытии".

По информации Reuters, похожие объявления сделали авиаперевозчики Air France во Франции, Iberia в Испании, Lufthansa в Германии. В то же время веб-сайты двух крупных авиакомпаний в Персидском заливе, Etihad и Emirates, по-прежнему уведомляют пассажиров об ограничении доступа на территорию США.

Ранее стало известно, что с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз. В то же время власти США отмечают, что все мигранты с постоянным видом на жительство беспрепятственно попадают в США.

В свою очередь представитель консульского отдела Госдепа Уилл Кокс заявил, что власти США аннулировали менее 60 тыс. американских виз согласно иммиграционному указу Трампа.

"Визы менее чем 60 тыс. человек были отозваны в рамках выполнения исполнительного указа. Мы признаем тот факт, что эти люди находятся в затруднительном положении, пока мы проводим процесс пересмотра согласно указу", — сказал Кокс, отметив, что информация об аннуляции более 100 тыс. виз является ложной.

Как известно, 27 января Трамп подписал указ, который вводит "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. Трамп также отмечал, что указ не направлен против мусульман.

Также Трамп резко раскритиковал сенаторов Джона Маккейнаи Линдси Грэма, которые в свою очередь жестко высказывались в адрес американского лидера за иммиграционные ограничения для граждан стран с мусульманским населением.