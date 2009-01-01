Трамп неожиданно ужесточил позиции по России, в Кремле обеспокоены — западные СМИ

Переход Трампа к неожиданно жесткому курсу в отношении РФ был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве.

Дональд Трамп. Reuters

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, пишет ТАСС.

Победа Трампа на выборах в США "вызвала радость в России и тревогу в Европе", но теперь данный настрой начал меняться, говорится в статье.

"Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля; как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов", — пишет автор.

При этом издание также обратило внимание на то, что Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время недавнего обращения к Конгрессу США.

По оценке WSJ, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве".

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции. Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией", — приводит газета слова одного европейского дипломата, который ранее участвовал в консультациях в Вашингтоне.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что масштабной сделки президента РФ Владимира Путина с Трампом не будет. Москва вновь считает Америку врагом.