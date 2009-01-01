Трамп обвинил двух сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Трамп считает, что Маккейн и Грэм слабо понимают в вопросах иммиграции.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенаторов Джона Маккейна Линдси Грэма , которые в свою очередь жестко высказывались в адрес американского лидера за иммиграционные ограничения для граждан стран с мусульманским населением.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно — они слабо понимают в вопросах иммиграции. Было бы лучше, если бы сенаторы направили энергию на борьбу с "Исламским государством", нелегальной иммиграцией, а также занялись укреплением безопасности границ, вместо того, чтобы постоянно искать возможность начать Третью мировую войну", — написал Трамп в Twitter.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2017 р.

Стоит отметить, что Маккейн и Грэм в своем обращении назвали указ Трампа не прошедшим специальную проверку.

"Мы особенно обеспокоены сообщениями, что этот указ вступил в силу практически без консультаций с Государственным департаментом, Министерствами обороны, юстиции и национальной безопасности. Такой поспешный процесс грозит пагубными результатами. Мы не должны препятствовать владельцам грин-карт приезду в страну, которую они называют домом", — заявили политики.

"Мы не должны препятствовать (приезду в США. — Ред.) тем, кто служил в качестве переводчиков для наших военных и дипломатов, кто ищет убежища. И мы не должны отворачиваться от тех беженцев, которые пройдя обширную проверку и не представляя очевидную угрозу для нашей нации, пострадали от невыразимых ужасов, большинство из них женщины и дети", — отмечали сенаторы.

По их мнению, что из-за этого решения власти США могут "сами себя ранить в борьбе с терроризмом".

"Сейчас американские войска сражаются бок о бок с нашими иракскими партнерами, чтобы победить ИГИЛ. Но это правительственное распоряжение запрещает иракским пилотам прилетать на военные базы в Аризоне, чтобы бороться с нашими общими врагами. Наши самые важные союзники в борьбе против ИГИЛ — это в подавляющем большинстве мусульмане, которые отвергают апокалиптическую идеологию ненависти. Это правительственное распоряжение намеренно или нет посылает сигнал, что Америка не хочет прихода мусульман в страну. Поэтому мы боимся, что это правительственное распоряжение может сделать больше для вербовки террористов, чем для улучшения нашей безопасности", — говорилось в заявлении сенаторов.

Напомним, указы Трампа по ужесточению иммиграционной политики вызвали массовые протесты в США.