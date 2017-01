Трамп обвинил двух сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал сенаторов Джона Маккейна Линдси Грэма , которые в свою очередь жестко высказывались в адрес американского лидера за иммиграционные ограничения для граждан стран с мусульманским населением.

"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно — они слабо понимают в вопросах иммиграции. Было бы лучше, если бы сенаторы направили энергию на борьбу с "Исламским государством", нелегальной иммиграцией, а также занялись укреплением безопасности границ, вместо того, чтобы постоянно искать возможность начать Третью мировую войну", — написал Трамп в Twitter.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two...