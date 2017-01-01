Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

Подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, подчеркнул президент США.

Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с РФ Скриншот

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в говоре с Россией.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР с Россией", — написал Трамп в Twitter.

Оппоненты из Демократической партии настаивают на том, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Трамп всячески отвергает подобные обвинения.

Напомним, ранее Трамп решил судьбу расследовавшей фальсификации на выборах-2016 комиссии.