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Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

Вчера, 22:55

Подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, подчеркнул президент США.

США, выборы, клинтон, Трамп
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с РФ Скриншот
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в говоре с Россией.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР с Россией", — написал Трамп в Twitter.

Оппоненты из Демократической партии настаивают на том, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Трамп всячески отвергает подобные обвинения.

Напомним, ранее Трамп решил судьбу расследовавшей фальсификации на выборах-2016 комиссии.
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Трамп, Клинтон, ФБР, Россия
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